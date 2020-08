'L'Ancora' in lutto: addio all'ex direttore Giuseppe Brunetto

ACQUI TERME - La redazione de 'L'Ancora' piange la scomparsa di Giuseppe Brunetto, ex direttore del settimanale diocesano di Acqui Terme. Canellese, 83 anni, Brunetto è stato per quasi cinquant'anni firma del giornale termale, in particolare per quanto riguarda le notizie relative al suo territorio di origine, oltre che professore di Lettere alla scuola media 'Gancia' fino alla fine degli anni '90.

«L’Ancora partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa del caro “Beppe”, che al di là della propria professionalità è sempre rimasto un caro amico», è il ricordo commosso della redazione acquese.

Il S. Rosario verrà recitato martedì 4 alle 20,30 nella chiesa “Sacro Cuore” a Canelli. Nella stessa chiesa verranno celebrate le esequie mercoledì 5 agosto alle 10.