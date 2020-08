Code alle Poste. Interviene anche Riboldi: «Ci vuole rispetto»

CASALE - Sul tema delle code agli uffici postali di Casale (e sul fatto che alcuni sono ancora chiusi) nelle scorse settimane sono intervenuti il Partito Democratico e Forza Italia. Ora tocca al sindaco Federico Riboldi prendere posizione sull'argomento: «Ogni giorno ci sono code interminabili davanti la Posta Centrale e la succursale di Corso Indipendenza. Abbiamo scritto, telefonato, sollecitato Poste Italiane, ma ad ogni non è stata ancora trovata una soluzione. Non è accettabile un servizio pubblico gestito così. Ci vuole rispetto per gli utenti, sopratutto quelli anziani, e per i dipendenti che subiscono queste situazioni. Gli sportelli oggi chiusi e gli uffici periferici vanno riaperti immediatamente. Non ci sono più scuse!».