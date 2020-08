Domenica torna il Mercatino dell'Antiquariato a Casale

CASALE - Domenica 9 agosto torna a Casale Monferrato il mercatino dell'Antiquariato. Si tratta del secondo appuntamento in "giornata singola" dalla ripresa dopo la fase più acuta dell'emergenza Covid. La ripresa dell'attività a luglio ha dimostrato quanto fosse attesa questa manifestazione dai tanti appassionati di tutto il Nord Italia e dagli stessi espositori: 280 banchi e circa 5000 visitatori in totale un mese fa , numeri quasi da pre-covid e questo nonostante il mercatino si svolga in solo giorno, anziché i due come avveniva prima della sospensione dovuta all'emergenza.

Anche per la data del 9 agosto m-ON e il Comune di Casale Monferrato hanno attuato tutte le condizioni necessarie per poter svolgere la rassegna in sicurezza. Soluzione anche facilitate dal fatto che il Mercatino si svolge all'aperto, in uno spazio protetto e isolato come quello del Mercato Pavia, dove è quindi possibile verificare il numero degli ingressi ed evitare l'affollamento interno.

Per tanto questa domenica gli orari per l'ingresso al pubblico saranno 08 alle 17.30. Entrata e uscita saranno diversificate: si accederà al mercato Pavia da Piazza Castello e si uscirà dal lato pedonale di fronte all'Esseluga. Tutti i visitatori avranno l'obbligo di indossare la mascherina e di mettersi i guanti o di sanificarsi le mani in caso vogliano toccare la merce degli espositori. L'ingresso controllato grazie anche alla Protezione Civile e alla Polizia Municipale di Casale vedrà conteggiare i visitatori per non superare la densità massima di visitatori consentita nello spazio, tuttavia la scorsa edizione ha visto code solo in un'ora della giornata, risoltesi per altro in pochi minuti.

Vista il successo della scorsa edizione si prevede anche per questa una buona affluenza di espositori di tutte le tipologie merceologiche per cui il mercatino è famoso: mobili, documenti, libri, bigiotteria, indumenti, documenti, opere d'arte e oggettistica. Il mercatino ospiterà inoltre il Farmer Market con i suoi prodotti tipici a Km0.