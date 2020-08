Furgone incidentato tra Casale Nord e Sud, il conducente in ospedale

CASALE - Intervento dei Vigili del Fuoco di Casale alle 14.30 di oggi sull'Autostrada A26 tra i caselli di Casale Nord e Casale Sud (carreggiata in direzione Gravellona Toce) per un incidente che ha coinvolto un furgone. Il mezzo, carico di materiale tessile per la vendita al dettaglio, destinato ai mercati della zona, ha perso parte del suo contenuto in seguito al sinistro.

Il conducente, cosciente, è stato trasportato dagli operatori del 118 all'ospedale di Casale. Sul luogo dell'incidente anche Polstrada e personale dell'ente gestore dell'autostrada. La circolazione stradale non è mai stata interrotta.