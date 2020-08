Piazza Assunta, al via i lavori all'ex hotel Universo

OVADA - L'avvio dei lavori di qualche giorno fa ha di fatto concretamente sbloccato una vicenda che si trascinava da anni. Sarà rimesso a nuovo l'ex hotel Universo, l'edificio tra piazza Assunta e piazza Garibaldi da molti conosciuto semplicemente come “palazzo rosso”. Un paio di mesi di lavoro per restituire al condominio l'aspetto originario di quando fu costruito dal Borgatta. Il recupero della parte esteriore, in questi anni non un bel biglietto da visita per visitatori e turisti, segue di qualche mese la ristrutturazione interna. «Una volta messa in moto la macchina siamo andati avanti con una certa velocità», spiega Graziella Mastellaro, da poco più di due anni amministratrice del condominio. «lL’intenzione di recuperare c’è sempre stata – prosegue - In questi due anni ho solo smussato alcune posizioni diverse e situazioni comunque superabili. Speriamo che il risultato finale convinca anche altri proprietari della necessità di impegnarsi in questo senso». L’incarico per i lavori è stato affidato all’impresa “Le botteghe di cose vecchie” dei fratelli Pini. A coordinare le operazioni di cantiere l’architetto Federico Morchio.