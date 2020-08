Rimborsi buoni pasto e delle rette: emessi i mandati di pagamento

ALESSANDRIA - Sono stati emessi i mandati di pagamento per i rimborsi dei buoni pasto versati in eccedenza e/o della retta annuale (nel limite del 40% della retta effettivamente pagata) nell’anno scolastico 2019/2020.

«Si tratta di un risultato importante – commenta l’assessore comunale ai Servizi Educativi e Scolastici Silvia Straneo – che gli utenti aventi diritto attendevano come passaggio qualificante il procedimento avviato lo scorso mese di giugno e per il quale, in questo anno così particolare caratterizzato della chiusura anticipata dei refettori scolastici a seguito della emergenza pandemica da Covid 19, mi sono adoperata affinché le istanze e le relative pratiche di competenza del nostro Ente fossero portate al più presto a compimento».

Dopo l’emissione di questi mandati, farà seguito la disposizione dei bonifici bancari da parte del Servizio Tesoreria della Banca Bpm e gli utenti aventi diritto riceveranno il dovuto secondo i normali tempi di esecuzioni dei bonifici bancari.

La procedura è stata attivata soltanto per gli alunni che non rinnovano l'iscrizione per il nuovo anno scolastico 2020/2021: essenzialmente gli alunni che quest’anno hanno lasciato la classe quinta della Scuola Primaria o il terzo anno della Scuola Secondaria, ovvero gli alunni per i quali i genitori presenteranno da settembre 2020 la rinuncia scritta al servizio di refezione scolastica per il prossimo anno scolastico 2020/2021.

Per tutti gli altri alunni per i quali verrà rinnovata l’iscrizione per il nuovo anno scolastico 2020/2021, la decurtazione del 40% sulla retta annuale verrà applicata automaticamente sulla retta del nuovo anno a parziale ristoro della chiusura anticipata dei refettori scolastici a seguito della emergenza Covid 19. Anche il residuo credito per i buoni pasto versati in eccedenza per questi alunni verrà ribaltato automaticamente nel nuovo anno scolastico per essere utilizzato nell’acquisto dei pasti.

Maggiori informazioni al link www.comune.alessandria.it/servizi/politiche-giovanili-scuola-educazione/servizi-scolastici/refezione-scolastica