La scuola del Santo Spirito ha un nome: si chiamerà 'To be'

ACQUI TERME - Sono passati due mesi dalla notizia della chiusura della scuola Santo Spirito. Dopo mille vicende, la primaria paritaria bilingue di Acqui è stata salvata dal Gruppo Benzi, che ha comprato l'immobile dai Salesiani, e Crescereinsieme, che si è fatta carico della didattica 2020-2021.

Alessandra Alfrani, presidente del nuovo ente gestore, la CrescereInsieme, così sintetizza la scelta del nome: «Abbiamo riflettuto a lungo, sia internamente, sia ascoltando genitori, insegnanti e altri stakeholders. Alla fine abbiamo fatto una scelta semplice, ma molto coraggiosa: si chiamerà ‘to Be’ (essere)! Il progetto educativo dietro a questo nome è quello di garantire continuità, innovando, con l'ispirazione cattolica della scuola, con la sua storia e la nostra storia. Incrociando esperienze, credendo nella fertilità degli incontri e puntando con coraggio e speranza ad un futuro bello che ci attente insieme».

La scuola avrà anche uno slogan: Together! (insieme!), che rappresenta «lo stile con cui vogliamo lavorare e che ci sembra l’augurio migliore da fare ai bambini e alle bambine che incontreremo». Esso rappresenta anche il cappello sotto cui CrescereInsieme ha posto il suo progetto di scuole paritarie bilingue (Infanzia e Primaria).

Correlato alla scelta del nome, la cooperativa sociale di Acqui Terme ha affidato al grafico Ivano Antonazzo lo studio grafico e concettuale per la creazione del marchio e logotipo della scuola. Il risultato è un simbolo dal il tratto fresco, leggero, colorato, essenziale. A misura di bambino, eppure iconico e ricco di significati.

I segni presenti nel marchio sono il cuore e lo spirito/la mente. Come diceva don Bosco "educazione è cosa del cuore”, quindi il concept è una scuola che parli alla totalità della persona. Non secondaria la scelta dei colori del marchio: giallo rosso e blu, i colori primari, “gli ingredienti essenziali per ottenere tutti i risultati possibili, nella romantica convinzione che sapremo mescolarci insieme e dipingere meravigliose novità”.