Teleriscaldamento, asfaltature completate

ALESSANDRIA - Dopo un anno di lavoro, la rete del teleriscaldamento avanza. Come annunciato lo scorso autunno, con l’ultimo intervento che sarà realizzato nel mese di settembre in via Tonso i ripristini di tutte le strade interessate dai lavori nel corso del 2019, saranno regolarmente portati a termine.

Nel quartiere Europa sono 4.950 i metri di rete posati da Telenergia e già in esercizio e ora i lavori, oltre al completamento del collegamento da via De Gasperi a via San Giovanni Bosco, attraverso via Pietro Micca, si sono spostati verso nord per rendere disponibile il servizio nel quartiere Pista Vecchia. Nel corso del 2020 verranno posati altri 9.500 metri di rete.

Il cronogramma prevede che per tutto il mese di agosto si lavorerà in via Galvani e in via Don Canestri. Entro la fine della settimana verrà, invece, riaperto l’incrocio tra via Don Canestri e via Alberini.

Dal 10 agosto gli scavi si sposteranno nelle intersezioni di via XX settembre, con inizio dei lavori in via Galileo Galilei, nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Trento.

Progressivamente, fino alla fine di settembre, gli scavi interesseranno le seguenti vie:

via Trento, nel tratto compreso tra via Galilei e via Foscolo

via Foscolo, nel tratto compreso tra via Trento e via Pacinotti

via Pacinotti, nel tratto compreso tra via Wagner e via Foscolo

via Wagner, nel tratto compreso tra via Pacinotti e via Ardigò

Con l’obiettivo di limitare i disagi ai residenti e più in generale agli automobilisti, per ogni tratto interessato dai lavori, la chiusura della strada e dell’intersezione successiva sarà condizionata alla contestuale riapertura al traffico dell’intersezione e della strada precedenti.

Dal 24 agosto, un’altra squadra lavorerà in via Ardigò, con l’istituzione del divieto di fermata e di transito nel tratto compreso tra via Wagner e via Buozzi, per poi interessare la stessa via Buozzi fino alla fine del mese di settembre. Progressivamente gli scavi interesseranno anche via XX Settembre e piazza Mentana da sud verso nord.

Accanto all’attività di scavo per l’estensione della rete, nelle ultime settimane Telenergia è stata impegnata in un piano di asfaltature che ha permesso di ripristinare tutte le vie dei quartieri Europa e Pista interessate dagli scavi del 2019. I ripristini hanno riguardato oltre 16 mila metri quadri di superficie.