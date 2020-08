Fogliabella: Oddone punta il dito contro l'amministrazione di centro sinistra

VALENZA - Il candidato sindaco del centrodestra, Maurizio Oddone (Lega), interviene sulla questione dei rifiuti a Fogliabella. E lo fa puntando il dito contro l'amministrazione del sindaco uscente, Gianluca Barbero, il cui vicesindaco, Luca Ballerini, sarà il suo principale avversario alle elezioni di settembre, con Alessandro Deangelis nel ruolo di "terzo incomodo".

«Dopo cinque anni di amministrazione di sinistra, con un assessore ai Lavori pubblici ed all’ambiente che ora è candidato sindaco, il problema dei rifiuti urbani a Fogliabella persiste. È una situazione che abbiamo sollevato a tempo debito in tutto questo periodo di tempo e chi aveva la possibilità e gli strumenti per risolverla non l’ha fatto. Di qui l’impegno ad affrontare seriamente questo problema per risolverlo nella prossima consiliatura perché Fogliabella fa parte di Valenza e nella mia idea di Valenza non ci devono essere quartieri o frazioni di serie A e di serie B. La città deve essere bella, attrattiva, accogliente e sicura ovunque, possibilmente con una videosorveglianza che funzioni sempre e non lasci a piedi nei momenti cruciali. Fa piacere vedere che anche l’amico Masi concordi che esista un problema rifiuti a Fogliabella ma viene spontaneo chiedersi come mai non se n’è accorto in questi cinque anni, dove l’assessore ai lavori pubblici ed all’ambiente era (ed è tutt'oggi) l’attuale candidato sindaco del Pd, mascherato da lista civica».