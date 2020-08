Gran Monferrato, il via da Fubine

FUBINE - Ancora ciclismo sulle strade della provincia. Dopo la Milano - Sanremo, oggi anche i dilettanti, grazie a Gianni Pederzolli, saranno protagonisti. Alle 14.30 il via della prima prova della Challenge Gran Monferrato, organizzazione del Velo Club Novarese, ma idea di Zheroquadro Lan Service, che ha trovato la collaborazione delle amministrazioni comunali

Oggi e domani mattina le prime due gare, poi il 12 e 19 a Casale, il 22 e 23 ad Alessandria.

Il via dal centro sportivo, dove sarà anche l'arrivo, per affrontare, per venti volte, un anello che passa in zona Margara.

Ben 215 gli atleti iscritti, anche squadre straniere fra cui la nazionale colombiana, che prepara il Giro d'Italia. Ci sono anche le due formazioni della provincia, Overall Tre Colli e, appunto, Zheroquadro Lan Service, che bisseranno anche domani mattina.