Gran Monferrato, Lucca e Colnaghi a braccia alzate

FUBINE - 208 al via il primo giorno, 197 il secondo: numeri eccellenti per Gran Monferrato, la challenge per Dilettamti ideata da Gianni Pederzolli, team manager di Zheroquadro, con la regia tecnica del Velo Club Novarese.

Fubine teatro delle prime due gare: al Trofeo Luigi e Davide Guerci, che riceve idealmente il testimone dalla Milano - Sanremo, vince Luca Colnaghi (Zalf Euromobil) che la spunta nello sprint a due con Matteo Zurlo (Casillo Petroli Firenze). A Matteo Furlan (Iseo Rime Carnovali)la volata del gruppo, a 15'', seguito dal compagno di squadra Samuele zambelli e Filippo Tagliani (Zalf Euromobil).

Arrivo in solitaria al Trofeo Fubine Porta del Monferrato: se ne va Riccardo Lucca (General Store) e stacca di 1'40'' Michele Gazzoli (Team Colpack) a 2' gli inseguitori, regolati da Stefano Gandini (Zalf Euromobil). Poi Filippo Bertone (Iseo Rime) e Alex Raimondi (Casillo Petroli Firenze).

Mercoledì, a Casale, la terza prova. Le foto di Fubine sono di Mario Bocchio