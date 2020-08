Benazzo - Perotti regine di corsa in montagna

MELLE - Il quinto posto ai campionati italiani, sette giorni fa, ha fatto conoscere a tutti il valore di Sara Perotti, alessandrina, e Serena Benazzo, acquese, le due allieve dell'Atletica Alessandria specialiste nella corsa in montagna.

La conferma l'hanno data ai 'regionali': a Melle le due atlete allenate da Roberto Meda sono le dominatrici della prova di staffetta e conquistano lo scudetto. Una prestazione da applausi, "non potevo chiedere di più, e di meglio, a queste due splendide fanciulle, che ad ogni gara sono sempre più forti e più affiatate - sottolinea il tecnico - Il percorso del campionato regionale era più difficile della gara per il tricolore e la concorrenza non è mancata, ma Sara e Serena sono state perfette".