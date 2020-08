Bertram, Talpo e Di Matteo nello staff di Ramondino

TORTONA - Per lo staff tecnico della prima squadra Bertram Derthona sceglie la continuità: anche nella prossima stagione Vanni Talpo e Gianmarco Di Matteo saranno al fianco di coach Marco Ramondino. Un gruppo affiatato, che ha al suo attivo la conquista della SuperCoppa Old Wild West nel 2019.

"Due allenatori molto competenti - sottolinea Ramondino - che hanno sia qualità umane di lealtà e attaccamento al club, sia doti professionali. Sono giovani e di prospettiva, ma già adesso garantiscono un contributo prezioso per rendere migliore tutta l'organizzazione. Sono una risorsa preziosa per l'immediato, ma anche per il futuro".

Per Talpo, alessandrino, è la quarta stagione a Tortona, dove ha iniziato nel 2017 - 18 come assistete allenatore di Lorenzo Pansa. Stesso incarico nel campionato successivo, prima con Pansa e poi con Ramondino. Nell'estate 2019 ha ottenuto la qualifica di allenatore nazionale e la Bertram lo ha promosso vice di Ramondino, ruolo che ricoprirà anche nel prossimo campionato.

Gianmarco Di Matteo (nella foto con Ramondino) è al secondo anno a Tortona, dove è arrivato nel 2019, dividendosi tra la prima squadra e la guida dell'Under 15 Eccellenza. Anche in questo campionato sarà assistente allenatore della A2.