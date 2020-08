Val Lemme in lutto per la scomparsa di Michele Cumo

GAVI - La val Lemme è in lutto per la scomparsa di Michele Cumo, morto oggi all’età di 55 anni dopo aver lottato con tenacia contro una grave malattia.

Era uno sportivo vero ed a lui si deve l’apertura della prima palestra in val Lemme, la Body line club, che ha gestito e diretto per alcuni decenni prima di assumere il ruolo di responsabile dell’area benessere dell’hotel Villa Sparina a Monterotondo di Gavi.

In gioventù era stato un buon calciatore e ha militato nelle formazioni giovanili della Novese, dando il meglio di sé nel ruolo di difensore centrale sino alla categoria Juniores. Sporadiche, ma comunque positive, le sue apparizioni in prima squadra. Mentre proseguiva l’attività calcistica nelle serie minori, Michele Cumo ha proseguito gli studi all’Università ottenendo il Master in dieta presso la facoltà di Scienze motorie. All’attività di personal trainer ed esperto del benessere fisico, aveva affiancato quella di guida turistica per far conosce la val Lemme e il territorio di produzione del vino bianco ‘Gavi.

Per sua volontà espressa in vita, non saranno celebrati né il funerale, né il rosario e la sua salma sarà cremata.