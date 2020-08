Tetti caduti, domani e giovedì rimozione dell'amianto

ALESSANDRIA - Partono, dopo tante segnalazioni e anche preoccupazioni da parte degli alessandrini, i lavori di rimozione dei tetti e dei materiali edili contenenti fibre d'amianto caduti in molte parti della città dopo il forte maltempo di inizio agosto.

In particolare, tramite ordinanza firmata dal sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, dalle 8 di domani fino al termine dei lavori divieto di fermata con rimozione forzata in via Parnisetti (nel tratto compreso tra via de Negri e corso IV Novembre), via de Negri (nel tratto compreso tra via Pellico e via Filzi), via Tortona in corrispondenza del numero civico 23, via del Prato/corso Cavallotti, largo Bistolfi, via de Giorgi e viale Milite Ignoto (nel tratto compreso tra via della Cappelletta e via Poligonia, entrambe le semicarreggiate).

Dalle 8 di giovedì 13 agosto, invece, divieto di fermata con rimozione forzata in via Don Stornini (in corrispondenza del numero civico 13), rotatoria di via San Giovanni Bosco intersezione con corso Romita e via Savonarola, in corrispondenza del numero civico 65.