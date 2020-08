Addio a Luciano Malabrocca, il figlio di 'Luisin'

GARLASCO - E' andato in fuga troppo presto, Luciano Malabrocca, lui che ha respirato ciclismo fin da piccolo. Per raggiungere papà Luigi, Luisin. Lo ha fatto oggi, poche settimane dopo il centenario della nascita di un corridore, figlio di questa terra, che è passato alla storia per la 'maglia nera', ma che in carriera ha vinto molto ed è stato uno dei primi avversari di Fausto Coppi.

Luciano saliva spesso anche a Castellania: nel 2017 aveva risposto all'invito degli organizzatori de LaMitica, per partecipare alla consegna della prima,simbolica, 'maglia nera' a Giuseppe Fonzi. Gli era piaciuto molto quel ricordo del papà, era felice ed emozionato nel vedere come la figlia, Serena, fosse impegnata a celebrare la memoria del nonno, a cui la città di Tortona ha dedicato due pannelli per il centesimo compleanno.

L'ultimo saluto a Luciano Malabrocca sarà venerdì, alle 9.45, a Garlasco, dove viveva.