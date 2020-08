La campagna di donazioni anche per il sostegno e il ripristino delle scuole alessandrine

ALESSANDRIA - Tra i fronti su cui si prevede di convogliare i fondi raccolti con la campagna di donazioni attivata dalla Giunta Comunale a seguito dell’emergenza maltempo che ha colpito il territorio comunale il 1° e 2 agosto scorsi, c'è anche quello delle scuole.

«L’esigenza di intervenire non solo sulle strutture e con i lavori di massima urgenza per la messa in sicurezza degli edifici danneggiati – dichiara l’assessore all’Edilizia Scolastica Silvia Straneo – ma anche su quelle componenti che tipicizzano i diversi plessi scolastici e che, in alcuni casi, pure sono state gravemente colpite dall’eccezionale maltempo. Abbiamo riscontrato danni anche alle aree verdi di pertinenza delle nostre scuole, alle strutture esterne di gioco nelle scuole dell’Infanzia comunali e agli spazi esterni».

L’imminenza dell’avvio del prossimo anno scolastico, al momento fissata per il 14 settembre, costituisce un ulteriore fattore cui prestare la massima attenzione e l’Amministrazione Comunale si è da adoperata per assicurare il ripristino e la messa in sicurezza di tutte le scuole colpite dal maltempo della scorsa settimana.

«Rivolgo, anche a nome del sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, un accorato appello agli alessandrini affinché considerino la campagna di donazioni che abbiamo recentemente attivato come Comune un’occasione per esprimere, ancora una volta, e con uno speciale occhio di riguardo alla dimensione scolastica, il legame che ci unisce per risollevarci da questulteriore emergenza».

La campagna di donazioni attivata a favore del Comune è finalizzata, grazie al sostegno da parte dei privati cittadini e delle imprese, a concorrere alla «realizzazione di iniziative con particolare ed esclusivo riferimento al sostegno di investimenti di manutenzione straordinaria di ripristino, rimessa a norma e in sicurezza del patrimonio demaniale, indisponibile e disponibile della Città di Alessandria in conseguenza degli eventi atmosferici dei giorni 1° e 2 agosto 2020».

Il conto corrente bancario di riferimento è Iban IT 07T0503410408000000005546 con casuale “DONAZIONI EMERGENZA MALTEMPO”.