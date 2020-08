PalaCima, il maltempo ha lasciato il segno

ALESSANDRIA - Il downburst si è portato via una vetrata del Palacima e ha lasciato il segno anche all'interno. Nel lato corto, verso il giardino intitolato a Lella Lombardi, una delle tre sezioni dell'enorme vetro è caduta, verso l'esterno. Da quell'apertura la pioggia, violenta,è entrata , come anche da alcune finestre che il vento, fortissimo, ha aperto: alcune finiture si sono staccate o sollevate.

L'enorme cartellone pubblicitario, appoggiato sulla tribuna corta (una richiesta della Federbakset per evitare che il riflesso della luce disturbasse giocatori e arbitri), è scivolato verso il basso ed è in equilibrio precario, con il rischio di cadere e danneggiare anche il parquet che, per il momento, è intonso.

La struttura quest'anno sarà utilizzata da Fortitudo Basket (serie B) e anche dall'Alessandria Volley: l'inizio della preparazione sarà a fine agosto, i campionati da fine ottobre e metà novembre, ma servono interventi per rendere di nuovo la struttura agibile.