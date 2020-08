Cinema all'aperto: cambia la programmazione

SPIGNO MONFERRATO - Imprevisto dell'ultimo momento per la rassegna cinematografica all'aperto di Spigno Monferrato. «Contrariamente a quanto comunicato, la prevista proiezione di "Frozen II" non potrà avvenire per problemi indipendenti dalla nostra volontà - hanno introdotto dalla Pro loco - Il film sarà sostituto da un altro capolavoro emozionante: "GGG - Il Grande Gigante Gentile". Pellicola del 2016 diretto e prodotto da Steven Spielberg, scritta da Melissa Mathison ed è interpretata da Ruby Barnhill, Mark Rylance, Penelope Wilton e Bill Hader. Primo film diretto da Spielberg ad essere prodotto e distribuito dalla Walt Disney, è l'adattamento cinematografico del romanzo del 1982 "Il GGG" scritto da Roald Dahl, già portato sul grande schermo col film d'animazione del 1989 "Il mio amico gigante".

Appuntamento confermato stasera, alle 21.15, in piazza IV novembre a Spigno Monferrato.