Disagi per l'acquazzone improvviso in Val Borbera

CANTALUPO LIGURE - Sono bastati trenta minuti di pioggia violenta con grandine per causare disagi in Val Borbera: in particolare è stata colpita la zona di Pertuso con due diversi interventi.

I Vigili del fuoco e i Carabinieri hanno dovuto soccorrere alcuni bagnanti rimasti intrappolati dall'improvviso ingrossarsi del fiume alle 'Strette', mentre poco più tardi un incidente lungo la strada ha portato alla formazione di lunghe code in entrambe le direzioni. I soccorritori sono intervenuti in diverse aree grazie agli elicotteri del Soccorso Alpino Fluviale.

Nel tardo pomeriggio entrambe le situazioni erano già risolte.