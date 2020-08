L'alba in vigna apre il Ferragosto ovadese

TAGLIOLO - Il sorgere del sole in ritardo di qualche minuto, tra la foschia e le alture. L'atmosfera della "Castagnola", la vigna di Dolcetto del Castello di Tagliolo. Poco più di 150 persone hanno preso parte alla seconda edizione di "Buongiorno Dolcetto", il concerto in vigna organizzato dall'Enoteca Regionale. Atmosfere arricchite dalle melodie romantiche, un misto di autori francesi del '900 e di musiche dell'America del Sud, scelte e riarrangiate per l'occasione da Marcello Crocco e Roberto Margheritella. Un'occasione in più per il territorio di mostrare la ricchezza che ha da offrire a pochi giorni dall'annuncio della candidatura, assieme ad Acqui e Casale, come "Città Europea del vino 2023". E la ricerca per la location del 2021 è già iniziata.