Disagi alle Poste a Valenza, la solita coda

VALENZA - Solita coda davanti all'unico ufficio postale di Valenza. Qualcuno protesta; Forza Italia cerca di provvedere distribuendo bottigliette d'acqua agli utenti in attesa sotto il sole. Il disagio, che in viale Manzoni si ripete, entra in campagna elettorale. Idea di Wuendy Uku, candidata degli degli azzurri. Il capogruppo uscente, Luca Rossi, che il problema Poste lo tratta da tempo, ha ovviamente accolto. Sul posto, con alcuni nomi della lista di Forza Italia, anche il candidato a sindaco del centrodestra, Maurizio Oddone.

Al di là delle questioni elettorale, il problema è serio. E andrebbe risolto a livelli "extracomunaliì".