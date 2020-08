Oddone: "Merlino valore aggiunto per la coalizione di centro - destra"

VALENZA - A poche ore di distanza dalla notizia che Luca Merlino sarà capolista di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni amministrative di Valenza Maurizio Oddone, il candidato sindaco della Lega sostenuto dalla coalizione di centrodestra che comprende, oltre a "Fratelli", anche Forza Italia e Cambiamo!, commenta: «La candidatura di Luca Merlino nella lista di Fratelli d’Italia, che sostiene la mia candidatura a sindaco è sicuramente un arricchimento ed un valore aggiunto per l’intera coalizione di centrodestra. Merlino ha maturato per dieci anni esperienza come consigliere di minoranza sui banchi di Palazzo Pellizzari e negli ultimi cinque ha praticamente condiviso con gli altri gruppi consiliari gran parte del lavoro di opposizione alla giunta monocolore neo-comunista. In qualità di Presidente della Commissione Bilancio e come consigliere, si è sempre distinto per il suo equilibrio negli interventi e per la sua competenza tecnica in particolare nella materia del bilancio e dei tributi, competenza che sarà a disposizione dei valenzani anche per la prossima consiliatura».