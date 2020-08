Ovadese, allenamenti al via. Raimondi: «Dobbiamo tutti dimostrare qualcosa»

OVADA - E' il momento di ritrovarsi a più di sei mesi dall'ultima gara, il 2-2 sul campo della Gaviese. In mezzo una scissione con la componente silvanese della società. L'Ovadese sarà al Moccagatta domani, martedì 18 agosto. Primo colloquio di squadra con il neo mister Stefano Raimondi, poi primo allenamento. I piani sono quelli già chiariti dallo stesso allenatore: inizio blando, poi progressione nell'intensità in vista dell'inizio di una stagione. "Siamo in una situazione strana - ci ha dichiarato - I giocatori sono stati fermi per tanto tempo. Dobbiamo essere prudenti". Questi i convocati: Portieri Gaione, Carlevaro (2002), Pesce (2003) Massone (2004). Difensori: Musso (2001), Mazzon (2000), Bonanno, Silvestri, Giordano, Marzoli (2002), Costa, Leone (2004): Centrocampisti: Spriano, Anania, Apolito (2002), Gallo (2002), Perfumo (2002), Cannonero (2004). Attaccanti: Mazzotta (2002), Motta, Dell’Aira, Rosset, Cazzulo (2000), Masoni (2001). Raggiungeranno la squadra Echimov e Ferrari (2003). Tanti i giovani inseriti per una precisa volontà di Raimondi che vuole fare valutazioni più ampie. Lo staff è completato dal vice allenatore Coscia, dal preparatore dei portieri Cristiano Pastore, dal massaggiatore Nicolò Vignolo e dal preparatore Edoardo Orlando. "Abbiamo puntato sulla voglia di riscatto - spiega l'allenatore - Tanti giocatori della rosa devono rimettersi in gioco. Io arrivo da un esonero. Ho scelto Ovada per la piazza e perchè c'è un progetto serio".