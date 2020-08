Taccheggiatore extracomunitario arrestato ad Alessandria

ALESSANDRIA - Nei giorni scorsi, il personale della Sezione Volanti della Questura di Alessandria ha arrestato un cittadino extracomunitario, resosi responsabile del reato di furto perpetrato ai danni di un esercizio commerciale.

Nello specifico, gli Agenti sono intervenuti a seguito di segnalazione pervenuta dal responsabile del negozio, che ha lamentato la presenza di un uomo che occultava nel proprio zaino diversi prodotti furtivamente asportati dagli scaffali. Successivamente, il predetto si è diretto verso le casse effettuando il mero pagamento di qualche genere alimentare, omettendo di corrispondere quanto indebitamente prelevato.

Giunti sul posto, gli operatori hanno identificato il malfattore, extracomunitario già noto per i numerosi precedenti di Polizia in materia di stupefacenti, reati contro la persona ed il patrimonio, sottoponendo lo stesso a perquisizione e restituendo, infine, tutta la refurtiva all’avente diritto.

Per i fatti di cui sopra l'uomo è stato arrestato in flagranza per il reato di furto.