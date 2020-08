"L'Acqui? Deve arrivare in alto"

ACQUI - Ventotto convocati, ventisette al lavoro (il giovane Bollino è ko per un infortunio al polso), e le idee chiare. "Mi troverete sempre, per affrontare ogni tappa di questa stagione - il messaggio di Arturo Merlo all'Acqui - ma voglio da voi il massimo per questa maglia, sempre. I giovani non abbiano timore a confrontarsi con i più esperti e i veterani si mettano a disposizione". Una maglia che il presidente della prima squadra, Massimo Bollino, vuole vedere "il più in alto possibile. Credo che questa categoria ci appartenga, dobbiamo essere anche ambiziosi".

Una stagione con due incognite. "Ripartiamo dopo una pandemia - spiega Merlo - che ha tenuto tutti lontano dai campi per molti mesi e ci sono condizione e ritmo da ritrovare. In Eccellenza, poi, ci sono i quattro giovani sempre in campo: la loro qualità e il loro contributo peseranno molto".

Allenamenti al centro sportivo in via Po, dopo il termoscanner si inizia con la parte atletica, affidata ad Alex Gabiano. Primo test il 30 agosto, alle 16, con il Monferrato.