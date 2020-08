Gatto selvatico: l'animale più schivo diventa un film

VOLTAGGIO - Il gatto selvatico europeo è tra le creature più rare ed elusive della fauna selvatica italiana. I fotografi naturalistici Paolo Rossi e Nicola Rebora, dopo anni di ricerche ed appostamenti, sono riusciti a montare un cortometraggio con immagini esclusive che è stato finanziato nei mesi scorsi con una raccolta fondi in rete. Ora il filmato è finalmente pronto e verrà presentato venerdì 21 agosto a Voltaggio in prima visione nell’ambito del festival Attraverso, che porta teatro, musica e spettacolo tra Langhe, Roero, Monferrato e Appennino Piemontese.

L’appuntamento con la proiezione di “Felis-Gatto sarvægo” è alle ore 21.00 nell’area del parco Morgavi: l’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione tramite mailticket.it.

Quelle di “Felis” sono a tutti gli effetti le prime e ad oggi uniche immagini di gatti selvatici in libertà mai realizzati in queste zone. Utilizzando video-trappole e senza l’ausilio di sistemi attrattivi, Paolo Rossi e Nicola Rebora, coadiuvati dai cineoperatori Alessandro Ghiggi e Dario Casarini, hanno condensato in questo film la loro scoperta, fatta di immagini inequivocabili dell’elusivo felino, il Felis silvestris silvestris.