I film all'Arena Carducci ripartono da Sordi e Fellini

VALENZA - Dopo una breve pausa ferragostana, riprende la programmazione estiva di Made in Movie all'Arena Carducci di Valenza celebrando il centenario di due mostri sacri del cinema italiano: Federico Fellini e Alberto Sordi.

Giovedì 20 agosto alle ore 21.30, per la serie Made in Movie viene proiettato il film "Lo sceicco bianco", secondo appuntamento felliniano della rassegna. Nelle serate seguenti saranno proiettati "Deepwater. Inferno sull'oceano" (venerdì 21 agosto) e la commedia "Benvenuti ma non troppo" (sabato 22 agosto), e poi domenica 23 agosto torna la musica dal vivo con "Fooga&Nico" per la serie Spring Up the Music.

Per tutti gli appuntamenti l'ingresso è gratuito, con offerta volontaria, ma è richiesta la prenotazione via e-mail a biglietteria@valenzateatro.it o via sms al numero 324.0838829.