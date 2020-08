Eusepi è sempre più vicino

PISA - Mancava un tassello al mosaico dell'operazione Eusepi e sarebbe ormai quasi a posto.

Nella lista dei convocati per il raduno del Pisa, la prossima settimana a Montecatini Terme, non compare il nome dell'attaccante, ancora legato da due anni di contratto ma che non rientra nei piani tecnici di mister D'Angelo.

Anche per questo tra la società toscana e l'agente del giocatore (lo stesso che segue Marconi, per il quale, invece, i tratta il rinnovo) l'intesa per l'uscita sarebbe ormai raggiunta. L'annuncio, atteso a breve, permetterebbe di mettere la firma sull'accordo tra il numero 9 e l'Alessandria, che è pronta ad offrirgli anche un triennale.