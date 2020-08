Rocca: sarà sfida tra ex sindaci

ROCCA GRIMALDA - Con la chiusura dei termini per la presentazione delle liste c'è la conferma delle voci delle ultime settimane. Saranno due le liste per altrettanti candidati alla poltrona di primo cittadino di Rocca Grimalda. Da una parlate Giancarlo Subbrero, attuale vice sindaco facente funzioni, dall'altra Vincenzo Cacciola. Per entrambi si tratterebbe di un ritorno al passato. Subbrero è stato sindaco tra il 2014 e il 2019. Cacciola amministrò il paese tra il 1995 e il 2004. Il paese torna al voto (il 20 e 21 settembre prossimi) ad un anno e quattro mesi dall'ultima consultazione per la scomparsa prematura di Antonio Facchino, eletto il 25 maggio 2019.