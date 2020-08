Arena Carducci: oggi e domani le "Lezioni al Chiostro"

VALENZA - Questa settimana si inaugura il nuovo ciclo "Lezioni al Chiostro", ideato dal professore di lettere Daniele Morgese, amico e sostenitore di Spring Up, il format già sperimentato in versione online durante il lockdown approda ora dal vivo sul palco dell'Arena Carducci. Oggi, lunedì 24 agosto il professor Daniele Morgese, parlerà di letteratura, nella serata intitolata "L'Arte censurata - Lolita di Nabokov", e martedì 25 agosto sarà ospite il professor Adriano Antonioletti che illustrerà "L'Arte a Valenza...oltre l'oreficeria", entrambe le serate avranno inizio alle ore 21.30.

Giovedì 27 agosto (ore 21.30) sarà la volta della settima arte, nella terza e ultima serata in omaggio a Federico Fellini verrà proiettato il film "La dolce vita", considerato uno dei capolavori del regista italiano e tra i più celebri film della storia del cinema, in cui Marcello Mastroianni e Anita Ekberg trasportano lo spettatore nel loro viaggio notturno tra le bellezze di Roma.

Per tutti gli appuntamenti l'ingresso è gratuito, con offerta volontaria, ma è richiesta la prenotazione via e-mail a biglietteria@valenzateatro.it o via sms al numero 324.0838829.