Incantati dalle cromature e dai colori delle Harley

VALBORBERA - È stato un corteo ammiratissimo di moto di eccellenza mondiale quello che ha sfilato, ieri, lungo le strade della Val Borbera, composto da molte Harley Davidson. Nel video la loro partenza da San Nazzaro, frazione di Albera Ligure, dopo una breve sosta e da dove sono partiti a metà mattinata in gruppo destinazione Carrega, via Cabella Ligure.

Grande la curiosità suscitata in zona da questi centauri, con che si sono fermati ad osservare il gruppo di appassionati di questa moto-mito al cui manubrio c'erano persone provenienti da varie località. Diverse anche le ragazze alla guida delle Harley, mentre moltissimi indossavano tute in pelle caratteristiche degli appassionati di queste moto, che costituiscono qualcosa in più di una motocicletta. Ad ascoltare i proprietari passione che è persino quasi una filosofia di vita.

Tra le Harley anche un esemplare a tre ruote. Motori come musica, ha commentato qualche automobilista che ha incrociato il gruppo. La Harley-Davidson Motor Company è è stata fondata a Milwaukee (Usa) nel 1903 da William Silvester Harley ed Arthur Davidson. Prima realizzazione il montaggio su una bicicletta di un motore che avevano realizzato loro stessi. Da quella bicicletta motorizzata alla moto che oggi conta milioni di appassionati nel mondo ed è un simbolo di libertà, viaggio, lunghi percorsi.