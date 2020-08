Bertram, Mascolo in nazionale 3x3

TORTONA - Non è solo il playmaker della Bertram Derthona: Bruno Mascolo è, anche, uno dei migliori interpreti del 3x3. La conferma è la chiamata, da parte di coach Andrea Capobianco, per il raduno della nazionale Open, dal 1° al 3 settembre in Trentino, a Ronzone.

Con Mascolo sono stati convocati Giovanni Allodi e Giorgio Di Bonaventura: nelle giornate si lavoro l'attenzione sarà, soprattutto, sulle tecniche di base di questa specialità.

Il play ha al suo attivo altre esperienze in azzurro, con la maglia dell'Italbasket Under 23, sempre nel '3 contro 3'.

Rienterà a Tortona pochi giorni prima dell'inizio della preparazione della prima squadra, fissato per il 7 settembre.