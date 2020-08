Giardino Botanico: raccolta fondi dopo i danni del maltempo

ALESSANDRIA – Il maltempo di inizio agosto ha gravemente danneggiato anche il Giardino Botanico “Dina Bellotti” di via Monteverde. Natura e Ragazzi, l’Associazione di volontariato che ha fra i suoi scopi quello di sostenere il Giardino e le altre realtà scientifico-naturalistiche del territorio, ha lanciato una raccolta fondi per dare un aiuto anche economico per fare tornare questo luogo alla sua bellezza. L'Associazione si farà carico di segnalare sul proprio sito tutto ciò che sarà realizzato grazie alla raccolta fondi.

"È stato un duro colpo vedere 20 anni di lavoro... coricati sui prati in 20 minuti – spiega il responsabile del Giardino, Angelo Ranzenigo - All'inizio si resta senza parole ma poi, dentro, senti l'entusiasmo di voler affrontare anche questo per ricostruire meglio di prima. Per miracolo nessuno si è fatto male: concentriamoci su questo, guardiamo al positivo come da nostro dna. La voglia non ci manca, le capacità e lo spirito li abbiamo: torneremo presto fieri del nostro Giardino botanico: è solo una questione di tempo!".

Chi vuole contribuire può farlo tramite questo Iban: IT86F0306909606100000143586.