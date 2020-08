Bertram cala il suo poker di giovani

TORTONA - Quattro Under aggregati al gruppo della prima squadra che dal 7 incomincerà la preparazione. Nel roster della Bertram Derthona entrano Vincenzo Festinese, Francesco Ciadini, Davide Mastroianni e Samuel Sackey.

Festinese è un volto conosciuto: classe 2002, a Tortona dal 2008, già lo scorso anno ha fatto parte della rosa della A2 ed è stato uno dei protagonisti del cammino ai vertici dell'Under 18 Dng.

Ciadini, ala, anche lui 2002, è al Derthona dall'estate 2019, già in panchina in alcune gare del campionato. Tutti e due hanno disputato, in doppio tesseramento,la C Silver con Olympia Voghera.

Due le novità: il playmaker Davide Mastroianni, 2001, e Samuel Sackey, centro anche lui 2001.

Mastroianni è cresciuto nell'Lbl Caserta, partecipando anche alle finali nazionali con le squadre giovanili. Nel 2018 - 19 ha disputato la C Silver con New Basket Caserta d U18 Dng con JuveCaserta, mentre nell'ultima annata ha collezionato 5 presenze in A2.

Sackey è un prodotto della Scaligera basket Verona, con cui ha disputato i campionati U16 e U18 Eccellenza, convocato anche per la prima squadra.

"Con queste scelte diamo continuità, con Ciadini e Festinese, al lavoro dello scorso anno e all'impegno dello staff del settore giovanile - sottolinea Vanni Talpo, vice allenatore della Bertram - Mastroianni e Sackey hanno accettato con entusiasmo la nostra proposta: in una stagione con molte partite ravvicinate e turni infrasettimanali, sarà importante poter contare su quattro ragazzi di valore".