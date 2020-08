Esco poi #Seguilcalice: domenica a Casale c'è Lella Costa

CASALE - Con il prossimo fine settimana a Casale ci sarà il passaggio ufficiale da Esco – EState a COrte a #Seguiilcalice: dalle numerose e apprezzate iniziative post emergenza CoronaVirus di inizio estate si giungerà agli attesi eventi di settembre dedicati al vino e al Monferrato Unesco.

«Siamo pronti per un mese di eventi di assoluta qualità – ha spiegato il vicesindaco Emanuele Capra – con un cartellone che spazierà dai grandi artisti del Festival Attraverso, all’enogastronomia di Golosaria, dai ricercati appuntamenti del Monfrà Jazz Festival alle eccellenze vinicole dello StupujTime e di In vino veritas, dai concerti e spettacoli nel cortile di Palazzo Langosco alle attese prelibatezze delle Pro Loco al Castello con Calicentro. A fare da comune denominatore il vino: quindi #Seguiilcalice! E così come è già avvenuto per Esco – EState a COrte, il tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle normative e indicazione per il contenimento del CoronaVirus».

Del ricco programma di Esco ci saranno le due proiezioni di Cinema sotto le stelle nel cortile di Palazzo Langosco e l’ultimo appuntamento con Estate al Museo. I film in scaletta saranno venerdì 28 agosto Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores, mentre sabato 29 il film di animazione Pets 2. Ingresso, da via Cavour, 5, euro 4.50.

Domenica 30, invece, la visita guidata organizzata dal Museo Civico: alle ore 16.30 ci si addentrerà nei Profili antichi, le tavolette lignee rinascimentali custodite nella sede di via Cavour, 5. Oltre alle tavolette esposte nel percorso museale della Pinacoteca, la visita includerà (compreso nel biglietto) un momento speciale con trasferimento dei partecipanti in via Balbo, per ammirare un magnifico soffitto a cassettoni rinascimentale - di proprietà dell'Ente Trevisio - con l'accompagnamento della guida che ne illustrerà la storia e le particolarità.

Sono previsti massimo 15 partecipanti con prenotazione obbligatoria ai numeri 0142 444.309 o 0142 444.249 oppure alla pagina. Biglietto euro 3.50 (gratuito per titolari Abbonamento Musei e tessera Momu).

Alle ore 21 di domenica si aprirà #Seguiilcalice con il Festival Attraverso, che porterà in città tre eventi molti attesi, partendo proprio dal primo spettacolo: sul palcoscenico allestito nel cortile di Palazzo Langosco, infatti, ci sarà Lella Costa, che porterà in scena Questioni di cuore, lo spettacolo che si ispira alla rubrica del Venerdì di Repubblica Lettere del cuore di Natalia Aspesi.

Un viaggio attraverso la vita sentimentale e sessuale degli italiani nel corso degli ultimi trent'anni. I tradimenti, le trasgressioni, le paure, i pregiudizi. Migliaia di storie intorno all’amore e alla passione che, incredibilmente, non cambiano con il passare dei decenni e l’evoluzione del costume. Il tutto raccontato da una meravigliosa attrice come Lella Costa.

Ingresso, da via Cavour, 5, euro 18 (più diritti di prevendita) con biglietti acquistabili anche online sul sito. Viste le procedure di autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare con anticipo. L’area spettacoli apre a partire dalle ore 19.30.

Durante la serata degustazione dei vini del Monferrato a calice in collaborazione con l’Enoteca Regionale del Monferrato.

Il Festival Attraverso, invece, proseguirà poi giovedì 3 settembre con Neri Marcorè (sempre ore 21 nel cortile di Palazzo Langosco con ingresso a 20 euro) e venerdì 4 settembre con Oscar Farinetti e Telmo Pievani (ore 18.30 nel cortile del Castello del Monferrato con ingresso a 5 euro).

Al Castello del Monferrato, intanto, prosegue l’interessante mostra Maurizio Roasio – Materia e ragione, curata da Anselmo Villata e nata da un progetto dell’Inac (Istituto Nazionale d’Arte Contemporanea). Una personale per conoscere l’arte di uno dei protagonisti del nostro tempo. L’esposizione sarà aperta fino al 6 settembre a ingresso gratuito nei seguenti orari: sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

«La Città di Casale Monferrato sta tornando a essere assoluta protagonista – ha sottolineato il sindaco Federico Riboldi -, diventando un polo di eccellenza per la proposta turistica e culturale. Settembre ne sarà un esempio: moltissimi gli appuntamenti legati al vino e altrettanti di valorizzazione di un patrimonio che non solo si sta riscoprendo, ma addirittura si amplierà e si arricchirà ulteriormente. Continuiamo a rispettare le regole del distanziamento e un passo alla volta, tutti insieme, proseguiremo nel fare di Casale la Capitale del Monferrato».