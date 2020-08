Neri Marcorè e Lella Costa a Casale: tutto esaurito

CASALE - Gli spettacoli di Lella Costa "Questioni di cuore" in scena alle ore 21 di domenica 30 agosto e Neri Marcoré "Di mare e di vento - Viaggio nella musica di Gianmaria Testa" in scena alle ore 21 di giovedì 3 settembre, entrambi organizzati nell'ambito di Attraverso Festival con la collaborazione di Città di Casale Monferrato e #Seguiilcalice / Festa del Vino, e in programma nell'area spettacoli allestita nel cortile di Palazzo Langosco (con ingresso da via Cavour 5), hanno registrato il tutto esaurito in prevendita.

Rimangono invece ancora disponibili i posti per il terzo e ultimo appuntamento di Attraverso Festival a Casale Monferrato. Alle 18.30 di Venerdì 4 Settembre, nel cortile del Castello del Monferrato, Telmo Pievani, filosofo di scienze biologiche e, Oscar Farinetti, imprenditore fondatore di Eataly, dialogheranno in una lezione a due voci intitolata "La Serendipity Umana". Per questo appuntamento biglietti disponibili al costo di 5 € sul circuito www.mailticket.it o la sera stessa presso la biglietteria all'ingresso del Cortile del Castello.