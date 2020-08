Odalengo Grande: l'inaugurazione della Big Bench è "in jazz"

ODALENGO GRANDE - Mentre il Monfrà Jazz Fest partirà ufficialmente il 5 settembre con un'anteprima al tramonto dagli spalti del Castello di Casale, il 29 agosto ad Odalengo Grande si potrà ascoltare un assaggio della musica dell'edizione 2020. Alle 17.30 in occasione dell'inaugurazione della Big Bench del comune della Valle Cerrina (sulla cima della splendida collina di “Pusai”, strada Comunale Odalengo Sant'Antonio) si esibirà infatti il giovanissimo sassofonista casalese Tommaso Profeta che sarà poi impegnato il sabato successivo insieme all'Alpaca trio per formare un inedito quartetto.

Tommaso è stata un po' la rivelazione del Festival Jazz Monferrino dove ha consolidato la sua bravura sul palco a fianco dei grandi ospiti del MJF. Nato a Casale Monferrato nel 2004 ha cominciato i suoi studi musicali a sei anni con il pianoforte, per passare al saxofono l’anno dopo con Claudio Bianzino, presso l’Istituto Musicale Soliva di Casale Monferrato. A giugno 2019 ha superato l’esame ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music di Londra) in saxofono di grado 4. Sempre a giugno 2019 è stato invitato a suonare al Monfrà Jazz Fest, occasione in cui si è esibito con Erios New Talent Quartet. A luglio 2019 ha partecipato alla trentaquattresima edizione delle Summer Jazz Clinics del Berklee College of Music a Perugia sotto la guida di JimOdgren, Jim Kelly e Jeff Stout. Al termine dei corsi è stato insignito della borsa di studio “Five Week Performance Program” che comprende un soggiorno di studio al College di Boston. A luglio 2019 ha anche partecipato ai corsi Twins Music Academy & NYC Jazz Workshop a La Spezia con i docenti Antonio Ciacca, Michael Rorby, Andy Farber, Luca Santaniello, Lucio Ferrara e Patrick Boman. Durante i corsi è stato selezionato per l’audizione dei cinque finalisti per il premio Tiberio Nicola. Continua a suonare con la Erios Junior Jazz Orchestra e sempre con la Erios Big Band partecipa al festival Jazzing, a Barcellona, organizzato e gestito dalla SantAndreu Jazz Band e Joan Chamorro, direttore della big band. Durante il seminario, al quale hanno partecipato ospiti quali Dick Oatts, Joe Magnarelli e Scott Hamilton, conosce Chamorro. Suona al concerto di apertura di Umbria Jazz winter, a dicembre 2019, con il gruppo selezionato da Giovanni Tommaso durante Umbria Jazz Clinics.

Tommaso si esibirà in alcune improvvisazioni al sax subito dopo l'inaugurazione ufficiale del “panchinone” che si concluderà con un'anguriata finale. In caso di maltempo l'inaugurazione sarà spostata al 30 agosto.