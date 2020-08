“Red snake”: al Perlanera un film sulla guerra in Medio Oriente dal punto di vista femminile

ALESSANDRIA – Sarà Red Snake il film proiettato al cineforum venerdì 28 agosto alle 21 al Perlanera di via Tiziano. L'ingresso è gratuito.

Diretto da Caroline Fourest, Red Snake è un film sulla guerra in Medio Oriente dal punto di vista femminile. Zara è una giovane donna “Yazidi” che in seguito all'uccisione della sua famiglia, viene rapita e venduta come schiava ad un combattente Daesh. Dopo essere riuscita a scappare, si unisce a un gruppo di guerrigliere determinate a combattere l’Iisi. Le guerriere si affiliano alla resistenza curda e insieme riescono a sconfiggere i loro nemici.

La storia segue le vicende di Zara; la ragazza assiste impotente all'omicidio della sua famiglia e al saccheggio del suo villaggio. In seguito viene venduta come schiava sessuale all'Isis. Zara riesce a sopravvivere in questa situazione orribile e quando ne ha l'occasione ne approfitta per scappare. Durante la sua fuga s'imbatte in un gruppo di guerriglieri internazionali, la Brigata Red Snake e decide di rimanere con loro e di imparare a combattere

Un film con Dilan Gwyn, Esther Garrel, Camélia Jordana, Maya Sansa, Mark Ryder, Nanna Blondell.