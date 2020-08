Febbre del Nilo. Il Comune di Casale chiede interventi rapidi

CASALE - Con una nota congiunta firmata dall'assessore all'ambiente Maria Teresa Lombardi e dal sindaco Federico Riboldi, l'amministrazione di Casale "risponde" all'interrogazione presentata dal Partito Democratico sulla questione zanzare e Febbre del Nilo.

«Come Comune, abbiamo subito chiesto chiarimenti all’Ipla, la società che si occupa della lotta alle zanzare, e chiederemo con forza anche alla Regione Piemonte di intervenire con prontezza e determinazione per il contrasto del vettore. È infatti la zanzara comune Culex pipiens, presente sia in campagna che nelle aree abitate, che può essere portatrice del virus, quindi è necessario che gli organi competenti investano affinché si risolva il problema di questi fastidiosi, e pericolosi, insetti nel nostro territorio. Con la Regione Piemonte, che è sempre stata molto attenta a Casale e al Monferrato, ci interfacceremo già nelle prossime ore per chiedere di intensificare ancora di più gli interventi che Ipla sta già svolgendo, affinché la popolazione non corra alcun rischio sanitario. Ricordiamo che questa Amministrazione, come dimostrato concretamente in questi mesi, è particolarmente attenta alla salute dei propri cittadini e il monitoraggio di possibili criticità è continuo e meticoloso».