Grillano: lavori di asfaltatura, modifiche alla circolazione

OVADA - Prenderanno il via alle ore 7.00 di lunedì prossimo, 31 agosto, i lavori di asfaltatura del manto stradale previsti fra strada Grillano, la circonvallazione di Frazione Guardia e strada San Lorenzo. Pertanto, fino alle ore 20 di venerdì 4 settembre, e comunque fino alla chiusura del cantiere, sono previste modifiche alla circolazione stradale. A tal proposito è previsto il senso unico alternato in strada Grillano, nel tratto compreso fra l'intersezione con il cimitero e per i 300 metri successivi, in direzione Frazione Guardia.

Stesso provvedimento in strada San Lorenzo, all'altezza della Frazione Corte, fino alla strada Madre Teresa Camera (solo per alcuni tratti). E' previsto, invece, il divieto di transito a tutti i veicoli e pedoni sia nella circonvallazione di Frazione Guardia (mentre sarà possibile transitare all'interno della stessa) e in strada San Lorenzo, dall'intersezione con la strada provinciale 185 e per i 300 metri successivi, in direzione frazione San Lorenzo.