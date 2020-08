Motociclista trovato privo di vita dopo ore di ricerche

MANDROGNE - La moglie lo cercava da giovedì sera, purtroppo lo hanno trovato questa mattina sotto la sua moto in strada Stortigliona. Per lui non c’era più nulla da fare.

I Carabinieri dovranno capire cos’è successo a Massimo Benella, aveva 53 anni, abitava a Mandrogne. Da quello che è emerso, Benella era uscito giovedì mattina e non aveva più dato notizie. Aveva un appuntamento col figlio verso sera per andare a vedere una moto da acquistare ma non si è presentato all’appuntamento. La moglie ha iniziato le ricerche, avvertendo le forze dell’ordine e sentendo gli ospedali per capire il motivo di quell’allontanamento. Questa mattina, l’uomo è stato trovato nel fosso, col la sua Bmw 850 Gs praticamente addosso.

I Carabinieri hanno effettuato i rilievi di legge, la due ruote è stata sequestrata e la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’inchiesta dovrà far luce sul dramma.