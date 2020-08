Sagra della Zucca Take Away

CASTELLETTO MONFERRATO - Un’iniziativa ideata dal Comune, organizzata ad hoc per supplire all’impossibilità di organizzare la tradizionale sagra, che vede come protagonista ormai da sette anni la prelibata lasagna di zucca. “In un anno molto particolare e difficile come questo, segnato dalla pandemia da Covid 19 , il Comune di Castelletto Monferrato, insieme alla pro loco di Castelletto, la S.o.m.s e il gruppo Aido si sta impegnando per mantenere vive le tradizioni del paese”, sottolinea il presidente della Provincia Baldi.

La ormai consueta Sagra della Zucca non si svolgerà come negli anni passati, ma comunque la comunità castellettese non vuole demordere e rinunciare a garantire la tradizione della ‘tipica’ lasagna di zucca e ha pensato ad un’iniziativa unica nel suo genere.

“Abbiamo deciso - sottolinea il sindaco, Gianluca Colletti - di non far mancare la nostra eccellenza gastronomica ai compaesani. La lasagna di zucca di Castelletto Monferrato è diventata un piatto molto ricercato e negli anni passati è stato apprezzato e richiesto da pubblico giunto da tutta la Regione. Stiamo anche cercando di velocizzare il processo di riconoscimento della De.Co. (denominazione comunale di origine del prodotto), certi che porterà ad un grande successo del nostro piatto tipico”.

A breve sarà proposta anche una versione senza glutine, adatta ai celiaci.

La Pro Loco di Castelletto Monferrato e il suo presidente Gian Paolo Lumi hanno colto al balzo l’occasione per creare una confezione ad hoc per la distribuzione in tutta sicurezza per la vendita delle lasagne, creando un servizio di asporto ‘take away’ per tutto il periodo che sarebbe stato, in tempi normali, dedicato alla tradizionale sagra.

Banchetto al mercato di piazza Astori martedì 1° settembre.

Consegna a domicilio con prenotqzione al numero 327 6783668 dalle ore 19 del 29 e 30 agosto e del 5 e 6 settembre nei territori di Castelletto e San Salvatore Monferrato. Take away alla Soms di Castelletto.