Culea e Lauro, lo scudetto in tre set

ALESSANDRIA - Prima hanno vinto il doppio open insieme, ieri, Silviu Culea e Ivan Tratter: bresciano ma di origine rumena il primo, altoatesino il secondo. Poi si sono sfidati per il titolo italiano assoluto di tennis in carrozzina, sul campo 2 della Saves - Csc Orti, teatro di quattro giorni di grande spettacolo sportivo, di inclusione, di barriere mentali (e architettoniche) che chi gioca e chi organizza riesce ad abbattere.

Già nazionale di basket in carrozzina, Culea vince in rimonta: Tratter domina il primo set, 6/2, poi il numero 1 d'Italia riporta il match in equilibrio, 6/1 e la spunta al terzo, interminabile, 7/5 con grandi colpi da una parte e dall'altra

La campionessa italiana arriva dalla Sardegna: Marianna Lauro, 2 del ranking nazionale e 39 Itf, sembra avera vita facile contro Silvia Morotti, 6/0, ma l'avversaria rha una grande reazione e riapre la partita, 6/3. Lauro, però, aumenta intensità e forza dei colpi, 6/0 per cucirsi lo scudetto sulla maglia e inseguire un posto alle Paralimpiadi di Tokyo.

Grande successo organizzativo per la società Volare, per Luca Cosentino e Giuseppe Bianchi, grazie al contributo di sponsor e partner e alla collaborazione dei volontari (Alpini, Protezione Civile, Anteas Trasporto Amico). La Saves - Csc Orti si è dimostrata pronta anche per ospitare eventi internazionali. La Federtenis sa di avere, in Alessandria, un punto di riferimento solido per il tennis in carrozzina.