Il 'motorino' Parodi è l'obiettivo per la fascia

ALESSANDRIA - I ricordi che i tifosi grigi hanno di Luca Parodi come avversario non sono 'piacevoli'. Con la maglia della FeralpiSalò, che l'esterno destro ha vestito per due stagioni e mezzo, prima del salto in B al Cittadella (4 presenze), è stato uno dei giocatori più difficili da contrastare e che più ha fatto soffrire l'Alessandria. Ben felici se, invece, sarà un nuovo elemento a disposizione di Angelo Gregucci.

Parodi, savonese, classe 1995, cresce nell'Albisola, ma già a 11 anni è nel vivaio del Savona. Poi Monza e Torino, con cui disputa un campionato negli allievi e due nella Primavera. Esordio tra i professionisti ad Ancona, due e mezzo nella Feralpi, mezzo campionato in B al Cittadella e l'ultimo anno 28 presenze nella Ternana.

L'Alessandria si è fatta avanti, offrendo al giocatore un triennale. Ora il confronto è con il club umbro, a cui l'esterno è ancora legato da un anno di contratto. Dalla Ternana non ci sarebbero preclusioni alla partenza, se troverà l'intesa con i Grigi.

A conferma che l'operazione in corso è molto ben avviata, nell'amichevole con il Teramo, che i rossoverdi hanno vinto per 4-2, l'allenatore Cristiano Lucarelli non ha schierato un elemento considerato in partenza, tanto che il ds Luca Leone è già alla ricerca del sostituto. Da martedì 1° settembre, apertura del mercato, l'accordo potrà essere perfezionato e depositato