Vandalizzati i manifesti del centrodestra

VALENZA - La "denuncia" arriva dalla pagina Facebook di Forza Italia Valenza. Sono stati vandalizzati nelle ultime ore alcuni manifesti elettorali della coalizione di centrodestra (che sostiene il leghista Maurizio Oddone) in lizza per le elezioni comunali della città dell'oro.

«L’odio e l’invidia non ci riguardano. Come al solito a #Valenza i nostri manifesti vengono vandalizzati. Solo quelli del centrodestra ovviamente... Noi comunque ringraziamo in quanto certi atteggiamenti possono solo caricarci di entusiasmo e impegno per il bene dei cittadini, ribandendo la nostra posizione liberale, antifascista e anticomunista» si legge dal post-denuncia.