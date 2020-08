Il terzo settore ringrazia la Protezione Civile

ACQUI TERME - La Protezione Civile di Acqui Terme è ancora nell’occhio del ciclone per lo ‘scandalo’ della piscina del Golf dove alcuni volontari, al termine di mesi di lavoro, avrebbero fatto il bagno. Incuranti delle ‘grane con i piani alti’, il Presidente della compagine acquese, Lorenzo Torielli, continua l’opera a sostegno della comunità incassando, tra l’altro, attestati di stima ad ogni livello.

Stamani in una lettera firmata, Anffas, Auser, Cittadinanzattiva, Gruppo Volontari Assistenza Handicappati e Oami di Acqui Terme hanno manifestato la loro riconoscenza. «Caro Presidente, ora che comincia ad attenuarsi il peso dell’emergenza sanitaria – si legge – e possiamo considerare nel suo insieme quanto avvenuto in questi mesi, vorremmo manifestarti la nostra soddisfazione per aver avuto modo di collaborare con la Protezione civile contribuendo anche noi allo sforzo che avete sostenuto al servizio dei cittadini, specialmente di quelli in maggiore difficoltà».

Uno sguardo al futuro, al di là dell’emergenza epidemiologica: «Ci sembra che questa esperienza di collaborazione non debba concludersi qui, ma debba proseguire in modo che associazioni diverse possano sempre meglio – in modo agile e senza sovrastrutture burocratiche – fare rete mettendo a disposizione le loro differenti competenze, esperienze ed ispirazioni per attività comuni a vantaggio della collettività. Restiamo quindi in attesa di poter proseguire i contatti ed il lavoro comune».