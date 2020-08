Quartiere Orti: “Presto una soluzione al problema degli allagamenti”

ALESSANDRIA - Erano una cinquantina i residenti del Quartiere Orti che giovedì scorso hanno partecipato all’incontro all’aperto, in via del Barcaiolo, con il vicesindaco e assessore alle Partecipate Davide Buzzi Langhi e l’amministratore unico di Amag Reti Idriche Alfonso Conte, in merito agli allagamenti durante le precipitazioni meteo del 2 agosto. L’evento meteorologico di particolare intensità ha messo in difficoltà il sistema fognario di alcune vie del quartiere con conseguenti episodi di allagamenti anche in proprietà private.

Dopo aver ascoltato le rimostranze dei cittadini, Alfonso Conte ha spiegato di aver incaricato uno studio tecnico specializzato che provvederà alla redazione di un modello computerizzato della fognatura, andando quindi ad individuare i punti critici in caso di pioggia e i punti di maggior carico idraulico. “Confrontando la modellazione idraulica con le segnalazioni dei cittadini – spiega Conte - sarà possibile individuare delle soluzioni tecnologicamente avanzate volte alla prevenzione degli allagamenti nei punti più bassi del quartiere e qualora fosse necessario, utili alla progettazione di interventi strutturali sulle condotte fognarie”.

È stato chiesto quindi ai cittadini di far pervenire al responsabile Ambiente e Depurazione Lorenzo Masuelli ogni segnalazione utile a comprendere meglio quali siano i punti del quartiere soggetti ad allagamenti in modo da poter procedere il più rapidamente possibile.

Il vicesindaco Buzzi Langhi ha confermato il massimo impegno dell’Amministrazione Comunale, volto ad ottenere la dichiarazione di stato di calamità in quanto i danni subiti dalla città nei giorni 1 e 2 agosto sono stati ingenti e ha confermato con la sua presenza l’impegno alla ricerca di una soluzione alle problematiche fognarie manifestate.