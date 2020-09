Le immagini della festa della Madonna della Guardia

TORTONA - Le meravigliose foto inviateci da Fabio Mogni e scattate da Luigi Bloise permettono di vedere la meravigliosa celebrazione per il 2020 della festività della Madonna della Guardia. Per l’intera giornata sono giunti al Santuario numerosi fedeli devoti per le sante messe e per elevare una preghiera personale. Le varie funzioni religiose sono state celebrate dal cardinale Angelo Bagnasco, dal vescovo Vittorio Francesco Viola e dal superiore generale padre Tarcisio Vieira che ha rivolto un saluto ed un ringraziamento a tutti i presenti sottolineando che anche se non ci si può abbracciare e guardarsi con la mascherina, tutti abbiamo sperimentato come la preghiera, senza alcune tradizionali distrazioni anche se belle, sia stata più raccolta e corale.