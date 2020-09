Eusepi, opzione per il terzo anno se sarà B

ALESSANDRIA - Sette giorni dopo il suo ritorno ad Alessandria (il giocatore ha potuto allenarsi perché aveva un contratto fino al 31 agosto) oggi, 1° settembre, c'è l'ufficialità: Umberto Eusepi è un grigio al 100 per cento.

Non più prestito, ma trasferimento a titolo definitivo, dopo aver risolto il contratto con il Pisa.

Per 'Umbe', idolo dei tifosi, contratto biennale, con opzione sul terzo anno, in caso di serie B. Nella prima stagione alessandrina l'attaccante ha realizzato 12 reti in 28 gare, superando quota 100 tra i professionisti, un traguardo che la società ha celebrato con una maglia speciale consegnata dal presidente Luca Di Masi.

Eusepi è molto legato alla città: è stato fra i testimonial della raccolta fondi a favore degli Ospedali della provincia nel periodo dell'emergenza.